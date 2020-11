Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini e il terrore Covid dietro le quinte: “In giro sono rimasti solo loro"

07 novembre 2020 a

Alessandra Mussolini sta combattendo alcuni pregiudizi su di lei e si sta rivelando una piacevole sorpresa per i telespettatori di Ballando con le stelle, lo storico show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Questa edizione sta riscuotendo grande successo in termini di ascolti, nonostante le difficoltà e gli imprevisti dettati dall’emergenza coronavirus e da infortuni vari. L’ex parlamentare è sicuramente una delle note liete e si sta facendo apprezzare sempre di più per le sue esibizioni con il maestro cubano Maykel Fonts. Al quindicinale Ora la Mussolini ha però spiegato che non è facile vivere quotidianamente questa esperienza di Ballando: “È molto triste, perché non riusciamo a comunicare con queste mascherine, non c’è un momento di aggregazione tra noi, in giro solo addetti ai lavori”.

