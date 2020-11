Ballando con le stelle, Alessandro Mussolini a testa in giù: “Gliel'ha insegnato il nonno”, orrore dopo l'esibizione acrobatica

07 novembre 2020 a

Alessandra Mussolini ha scatenato l’ironia insensibile dei social prestandosi alla “candela” durante un’esibizione di Ballando con le stelle. La Duciona è infatti finita per alcuni momenti a testa in giù, sorretta dal maestro cubano Maykel Fonts, e la scena ha suscitato le solite battute da quattro soldi per la parentela con Benito Mussolini. “Vederla finire una coreografia con la mossa che gli ha insegnato il nonno mi ha regalato un momento di tenerezza”, è uno dei tanti commenti cattivi che si possono leggere sui social. Invece la giuria del programma di Milly Carlucci ha speso belle parole per Alessandra, in particolare tramite Carolyn Smith: “Ha fatto pure la candela! Tanto coraggio nonostante qualche errore”.

