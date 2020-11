Alessandra Mussolini sviene a Ballando con le stelle: "Mi gira la testa", il crollo e poi la pubblicità

Francesco Fredella 08 novembre 2020 a

Una serata difficile per Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle. Prima l’esibizione acrobatica poi il malore. L’ex deputata si stava esibendo con Maykel Fonts e poi il crollo. Pubblicità, acqua e zucchero. La concorrente, infatti, ha avuto un cedimento. La Mussolini si sdraia in pista e chiede aiuto. Poi dice: «Non ha mangiato per fare la presa». Un incidente di percorso che fa spaventare tutti. «Scusate sono stati momenti concitati. Alessandra sta bene. Siccome doveva fare figura sulla testa, non ha mangiato. Capita», dice Milly Carlucci al rientro. E interviene anche Fonts: «Io le ho detto “mangia”, lei non ha voluto, aveva paura di vomitare». Al ritorno in studio resta seduta sulla sedia. Assicura tutti: «Mi gira la testa, mi gira il mondo. Sto bene però».

