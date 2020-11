Albano Carrisi al Cantante mascherato, ovazione e ascolti record: Spagna ai suoi piedi

08 novembre 2020 a

Un girasole che canta Elton John. Chi sarà mai? Alla versione spagnola del Cantante mascherato tutti pazzi per il misterioso artista dalla voce potentissima. Come anticipato da Dagospia, si tratta di Albano Carrisi, alla conquista della tv iberica.

Amatissimo in tutti i paesi latini, Al Bano ha deciso di bissare su Antena 3 l'esperienza già vissuta la scorsa stagione in Italia con Milly Carlucci. Anche in questo caso, ascolti record. Giuria impazzita: "Penso che sia italiano...", si sbilanciano azzeccandoci. D'altronde, come nota Dago, "questa volta non ha provato nemmeno a camuffare troppo la voce". Per la cronaca: eliminata Georgina Rodriguez, Lady Ronaldo.

