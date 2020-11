Mara Venier a Domenica In: “Sono vecchia, non servo più”, la depressione dopo le frasi (infelici) di Toti

08 novembre 2020 a

a

a

“So’ vecchia, non servo più. Le parole sono macigni”. Una clamorosa Mara Venier non le ha mandate a dire a Giovanni Toti durante la messa in onda di Domenica In. Il governatore della Liguria è finito nell’occhio del ciclone per essersi espresso male in un tweet che sostanzialmente lasciava intendere che gli anziani sono “sacrificabili” essendo “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Poi Toti ha ovviamente corretto il tiro, spiegando che voleva dire in realtà che vanno protetti perché più a rischio, ma la polemica è comunque andata avanti. Tanto che pure la Venier ha voluto affrontarla a Domenica In, sottolineando che per gli anziani è facile cadere in depressione, un sentimento molto difficile con cui combattere ad una certa età: così facendo la “zia” Mara ha espresso il suo rammarico e quello di tante persone anziane che si sono sentite colpite dalle parole di Toti.

"Slip leopardati, poi sul tavolo...". Giovanna Botteri, un incredibile retroscena privato: chi telefona a Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.