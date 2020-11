Che tempo che fa, Silvio Berlusconi contro Donald Trump: “Troppo arrogante, ho già mandato auguri a Biden”

08 novembre 2020 a

a

a

“Non ho sentito Donald Trump. Credo che abbia pagato per il suo atteggiamento di attacco, molto spesso troppo arrogante”. Così Silvio Berlusconi ha commentato la sconfitta del presidente americano in carica contro Joe Biden, lo sfidante democratico che sta per conquistare la Casa Bianca grazie ai 306 voti elettorali ottenuti alle urne. Nel collegamento telefonico con Fabio Fazio a Che tempo che fa - che ha ospitato la sua prima apparizione televisiva dopo il Covid - il presidente di Forza Italia ha svelato anche di aver già mandato gli auguri di buon governo a Biden, non condividendo quindi la linea di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che invece per il momento si sono ben guardati di andare contro all’alleato Trump. “L’America esce divisa da queste elezioni”, ha dichiarato il Cav che poi ha aggiunto: “Oggi Biden lo ha detto nel suo primo discorso e credo che abbia chiara la necessità di essere il presidente di tutti gli americani e questo credo possa essere un bene anche per tutti noi”.

"Ora senza Trump...". Come gode Anthony Fauci: indiscreto da Fazio, "la prima mossa di Biden sul Covid"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.