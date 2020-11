Mattino 5, Federica Panicucci commenta la frase choc di Paolo Brosio sugli ebrei: "Una cosa così non si può"

09 novembre 2020 a

Paolo Brosio, concorrente al Grande Fratello Vip, ha pronunciato una frase choc sugli ebrei. Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, è stata molto dura su Paolo Brosio: “Poteva evitare. Una cosa così non si può. Non se n’è reso conto”. Anche il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha criticato pesantemente Brosio: “Mi ha fatto gelare il sangue. Ho avuto la pelle d’oca. Un giornalista non può far finta di non sapere, in confronto Fausto Leali non ha detto nulla. Saranno presi dei provvedimenti stasera”.

Per la frase choc su Auschwitz Paolo Brosio ("Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz") .rischia la squalifica e questa sera Alfonso Signorini e gli autori decideranno il suo destino Anche un altro opinionista di Mattino 5, Biagio D’Anelli, ha criticato Paolo Brosio: “Manca di cultura”. E pure Emanuela Tittocchia è stata molto dura: “Sono cresciuta con un nonno deportato in Germania e mi ha raccontato tutto. Non si possono dire quelle frasi con il sorriso sulle labbra”.

