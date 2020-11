Myrta Merlino a L'aria che tira: "Il commissario Zuccatelli a maggio candidato con il partito di Speranza"

09 novembre 2020 a

"La situazione è grave, la verità è che molti ospedali italiani stanno scoppiando. Ce lo raccontano i medici in continuazione, chiedendo a gran voce un lockdown". Così esordisce Myrta Melino nella odierna puntata del suo talk-show L'Aria che Tira. La conduttrice fa il punto della situazione sulla seconda ondata e sull'emergenza coronavirus e poi entra nel dettaglio delle ultime notizie.

"In Italia c'è stato un bel weekend di sole, tante persone sono uscite in strada e in spiaggia. Sta arrivando l'influenza che complicherà tutto", spiega la Merlino che poi parla di Giuseppe Zuccatelli, il neo commissario della sanità calabrese scelto al posto di Saverio Cotticcelli, dimessosi dopo l'intervista al programma Titolo V. "Zuccatelli è un super espero, mollto stimato. Ma maggio diceva che le mascherine non servono a niente e tra l'altro è un signore che due anni si è candidato alle politiche con il partito (Leu, ndr) del ministro della Sanità, Roberto Speranza. Insomma si rischia anche su questo episodio che capiti un altro grande pasticcio. La mia sensazione è che se continuiamo così tutta l'Italia finirà in zona rossa", conclude la Merlino.

