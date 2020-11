Striscia la Notizia, la bestemmia di Stefano Bettarini al GF Vip: "Neanche troppo a bassa voce", squalifica inevitabile?

09 novembre 2020 a

Anche Striscia la Notizia ha deciso di occuparsi del caso di Stefano Bettarini, che rischia la squalifica al Grande Fratello Vip a causa di una bestemmia. E dire che l’ex calciatore era entrato soltanto venerdì per rimediare alla prima partecipazione infelice nel reality, con Alfonso Signorini che gli ha offerto una seconda possibilità: c’era grande curiosità di vederlo di nuovo nella casa di Cinecittà, ma neanche 48 ore dopo il suo ingresso rischia di dover già uscire. “A notare l’imprecazione sono stati come sempre i fan del programma - scrive Striscia - che seguono tutto il giorno la diretta da Cinecittà. Nel corso di una conversazione con altri coinquilini a Bettarini sarebbe sfuggito un ‘porca m…’ neanche troppo a bassa voce”. Per l’ex calciatore potrebbero quindi esserci poche speranze di evitare l’eliminazione, anche se per il momento non sono giunte comunicazioni ufficiali dal GF Vip.

