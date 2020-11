Che tempo che fa, Luciana Littizzetto imbarazza Fabio Fazio: “Devo saperle prima queste cose”, protesta con gli autori per la clip sul sesso

09 novembre 2020 a

Luciana Littizzetto è a tratti incontenibile per Fabio Fazio, che teme sempre che i loro dialoghi a Che Tempo Che Fa possano degenerare. “Senza il pubblico lei non ha la percezione di essere in tv - ha dichiarato il conduttore di RaiTre - pensa di essere a casa e di dire tutto quello che le passa per la mente”. Dopo questo preambolo, la Littizzetto ha fatto sudare a Fazio le proverbiali sette camicie: “Ora c’è una pubblicità con delle donne anziane in mutandine e reggiseno che si rabastano tra le lenzuola, si accarezzano, si trovano molto sexy e poi dicono che fanno ancora sesso. Capisci? Beate loro! Ma vediamo lo spot”. A questo punto Fazio ha espresso la sua preoccupazione: “No, non arriviamo a quello”, ma il filmato (tagliato) è partito lo stesso: “No ragazzi - ha borbottato il conduttore nei confronti degli autori - ma io devo saperle prima queste cose”.

