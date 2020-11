Stefano D'Orazio, "perché siamo qui": Serena Bortone apre il servizio così. Parole e immagini, uno strazio insostenibile

09 novembre 2020 a

a

a

Centinaia di persone si sono radunate in piazza del Popolo per l’ultimo saluto a Stefano D’Orazio, arrivando intorno alle 15 nella chiesa degli Artisti, dove si terranno i funerali in forma privata. Serena Bortone con Oggi è un altro giorno ha seguito in diretta su Rai 1 l’arrivo della salma dello storico batterista dei Pooh, che è venuto a mancare lo scorso venerdì lasciando un vuoto incolmabile per il mondo dello spettacolo e l’Italia intera. “Siamo qui per ringraziare lui e la musica - ha commentato la Bortone -. Stefano e i suoi compagni restano delle persone amatissime prima ancora che dei grandi artisti. Sono stati fortemente popolari, così come Gigi Proietti”. Tra l’altro a rendere ancora più triste la fine di D’Orazio è che se n’è andato da solo in un letto di ospedale a causa del Covid, proprio quando sembrava essere in ripresa per una patologia pregressa.

Stefano D'Orazio e il dramma Covid: "Non riesco a capire...", le ultime parole alla moglie dal letto di ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.