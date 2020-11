Grande Fratello Vip, Alba Parietti e il clamoroso ingresso in casa: "Solo per mio figlio", un legittimo sospetto

09 novembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai, anche per questo la quinta edizione del reality condotta da Alfonso Signorini sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolto. Nella puntata di stasera, lunedì 9 novembre, Alba Parietti entrerà nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa al figlio Francesco Oppini: “E non solo”, ha aggiunto maliziosamente il GF Vip nel tweet che ha annunciato ufficialmente l’ingresso a sorpresa della Parietti. Oppini sarà sicuramente molto contento di vederla dal vivo, anche se più volte nelle precedenti puntate aveva scherzato sull’argomento: “Se proprio deve entrare, che sia il più tardi possibile”, aveva chiesto Francesco a Signorini. E adesso è arrivato il momento giusto, dato che sono passati quasi due mesi dall’inizio del reality: chissà che la Parietti non possa scambiare due parole anche con Tommaso Zorzi, protagonista di un rapporto un po’ controverso con il figlio.

