È sempre mezzogiorno, "di cosa ha bisogno Carlo Conti": Antonella Clerici, l'appello per il conduttore che lotta contro il coronavirus

Carlo Conti sta combattendo contro il coronavirus. Molta l'apprensione sulle sue condizioni di salute dopo che il celebre conduttore è finito in ospedale. A voler tranquillizzare i fan è Antonella Clerici che, durante il suo programma È sempre mezzogiorno, ha diffuso gli ultimi aggiornamenti. “Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare", ha detto in diretta su Rai 1 anche se non sono ancora chiari i tempi di dimissione dalla struttura sanitaria. Incerto anche il rientro di Conti alla guida di Tale e Quale Show.

“Voce affaticata”. Incredibile Carlo Conti: telefona a Tale e Quale Show, cos'è riuscito a dire in soli due minuti (dall'ospedale)

Il conduttore è stato trasferito al nosocomio Careggi di Firenze, città dove è nato e cresciuto e dove vive con la moglie, la costumista Francesca Vaccaro, e il figlio di sei anni Matteo. Il suo ricovero sarebbe però stato precauzionale, anche se le condizioni sono comunque sottoposte a continuo monitoraggio.

