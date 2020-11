Grande Fratello Vip, la bestemmia e il terrore di Stefano Bettarini: "Me ne sono reso conto", una diretta drammatica?

09 novembre 2020 a

“Francesco, ti giuro… ho il terrore di tutto. Potevo dirlo o no?”. Stefano Bettarini è stato assalito dal dubbio per la presunta bestemmia che sembra essergli sfuggita nel pomeriggio di ieri nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è rimasto in silenzio e finora non ha fatto sapere se nella puntata di lunedì 9 novembre verranno presi provvedimenti o meno: le immagini purtroppo parlano chiaro, l’ex calciatore si è lasciato scappare un “porca m…” neanche troppo a bassa voce. Stamattina ha parlato di quanto accaduto con gli altri concorrenti, manifestando il timore di una squalifica: “Sai quando ti viene da dire ‘porca miseria ladra’? Ma ho detto altro… Quando l’ho detto ho cambiato subito espressione, me ne sono reso conto purtroppo. Siccome non sai mai come può essere preso fuori… magari è stato frainteso”. Non resta che attendere la diretta alle 21.40 su Canale 5 per scoprire che ne sarà di Bettarini.

