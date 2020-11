Striscia la Notizia, "e questa roba?": cannonata al Gf Vip di Signorini a pochi minuti dalla diretta, qualcosa di inspiegabile

09 novembre 2020 a

a

a

A pochi minuti dalla diretta del Grande Fratello Vip, ecco che Striscia la Notizia sgancia un siluro contro il reality di Alfonso Signorini. Da Canale 5 a Canale 5, insomma. Nel mirino del tg satirico ideato da Antonio Ricci ci finisce Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, proprio nella serata in cui Alba entrerà nella casa del reality (non è chiaro se per restarci solo una sera oppure qualche giorno, magari in veste di concorrente). Il punto è che Striscia ha confezionato un servizio in cui ha riproposto le gravissime frasi pronunciate da Francesco Oppini su Dayane Mello, frasi violente, in cui si parlava anche di stupri. Frasi per le quali, certo, Oppini si è scusato. Eppure, in molti hanno puntato il dito contro il GfVip per la mancata squalifica del concorrente, che nel caso in questione sembrava quasi doverosa. E, in un certo senso, anche Striscia sembra puntare il dito...

Striscia la Notizia, siluro a Oppini prima del GfVip: il servizio

"Neanche troppo a bassa voce". Bettarini bestemmia, Striscia tira fuori questo video: la squalifica ora è inevitabile? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.