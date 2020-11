Che tempo che fa, "a Silvio Berlusconi è bastata una telefonata": Fabio Fazio "sconvolto", il commento di Aldo Grasso

10 novembre 2020 a

Una telefonata che ha stupito. Che ha fatto molto discutere e parlare, quella di Silvio Berlusconi a Fabio Fazio, nel corso di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 domenica 8 novembre. "L'intervento più sorprendente della domenica", per dirla con le parole di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che alla vicenda dedica la sua rubrica "A fil di rete". "L'ex premier ha parlato da statista: è necessario prendere decisioni condivise, serve chiarezza sui criteri di chiusura delle Regioni, il governo ha perso tempo prezioso", riprende Grasso. Dunque, il passaggio sulla "voce di Berlusconi, indebolita dai postumi del Covid, ma non per questo meno chiara, ha ribadito che il centrodestra vincente è solo quello a trazione liberarle". Secondo Grasso, "d'improvviso i suoi presunti eredi - Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani o chi per lui - sono apparsi ridimensionati da una semplice telefonata di buon senso". Infine, Aldo Grasso si spende sui complimenti rivolti da Berlusconi a Fazio, un'avversario storico, complimenti accolti con evidente stupore e imbarazzo dal conduttore. "A Che tempo che fa gli è bastata una telefonata (niente volto, niente tv amica, niente 'trucchi') per fare un discorso di assennata preoccupazione, riuscendo persino a trasformare i tradizionali 'complimenti per la trasmissione' in un colpo d'ala pop", conclude Aldo Grasso.

