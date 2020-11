Grande Fratello vip, Alfonso Signorini sconfitto da Beppe Fiorello. Ma non molla...

Francesco Fredella 10 novembre 2020 a

Tutto per una manciata di share. La sfida è tra il Grande Fratello vip (condotto da Alfonso Signorini) e la fiction di Rai1 con Beppe Fiorello. Che trionfa con oltre 5 milioni di telespettatori ed il 21% di share. Ma non va poi tanto male a Canale 5: la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5, tiene incollati alla tv 3,4 milioni di telespettatori con il 20.1% di share. Mica poco.

Si tratta dell’ennesimo buon risultato per il direttore di “Chi”, alla sua seconda edizione al timone del Grande Fratello vip. Due appuntamenti settimanali, rigorosamente in diretta. Tra colpi di scena e scoop. Litigi e rappacificazioni. Da nostre indiscrezioni, sembra che ai piani alti di Cologno Monzese si brinda ancora una volta per il successo di Alfonso e del suo Gf vip. Un testa a testa con Rai1, che mostra i muscoli con un vero cavallo di battaglia: la fiction.

