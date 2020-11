Dino Giarrusso del M5s a L'aria che tira, vergogna e disastro: "Video molto antico", riesce a difendere il "negazionista" calabrese

10 novembre 2020 a

a

a

Si è parlato anche del nuovo commissario per la Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, a L'Aria che Tira. Tra gli ospiti di Myrta Merlino Dino Giarrusso del Movimento 5 Stelle e Alessandro Morelli della Lega. Quando la padrona di casa ha ricordato all'ospite in studio, Giarrusso, del video scandalo in cui Zuccatelli parla dell'inutilità delle mascherine, il grillino ha risposto: ""Quel video è molto antico. Lo aveva detto quando qualcun altro andava in Senato e si vantava di non avere la mascherina", riferendosi a Matteo Salvini. E non è tutto, perché poi ha preso di mira anche Vittorio Sgarbi: "E' sindaco di Sutri oltre ad essere deputato e continua a dire che non bisogna usare la mascherina, fa le cene con gli amici senza mascherina". La conduttrice allora ha preso la parola e ha replicato: "Però la verità è che Sgarbi nessuno l'ha fatto commissario e già è qualcosa". Il tutto davanti a Morelli, che rivolgendosi a Giarrusso ha detto: "E' imbarazzante". E il grillino: "Capisco che la verità t'imbarazzi".

"Parrucchieri sì, estetisti no? Zero razionalità". Gianni Cuperlo, resa e conferma: il suo governo è fatto da incapaci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.