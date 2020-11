Storie Italiane, Eleonora Daniele su Iva Zanicchi: "La situazione si è complicata", lacrime agli occhi

10 novembre 2020 a

a

a

Iva Zanicchi ha sempre frequentato gli studi televisivi con Eleonora Daniele in diretta. Sempre. Da quando il fortunato programma del daytime si chiamava Storie vere, passando per Sabato italiano. Fino al restyling con Storie italiane, la trasmissione ora in onda su Rai 1. Ed oggi la giornalista veneta ha mandato un caloroso abbraccio virtuale alla Zanicchi, ricoverata a Vimercate per coronavirus. “E’ forte”, ha detto Eleonora Daniele (che anche ieri ha superato un milione di telespettatori con oltre il 18% di share).

Storie italiane, Alessandra Mussolini preoccupata per la gara di Ballando con le stelle: "Pericolosa?"

“Non ha perso la sua ironia e la sua voglia di scherzare”, ha raccontato la conduttrice. “La situazione si è complicata negli ultimi giorni ed è arrivato il ricovero in ospedale. Iva è forte e ieri ha lanciato un messaggio su tutti i social”. Iva e Eleonora sono amiche da molto tempo. Ed il messaggio di buona guarigione mandato dalla Daniele in diretta avrà sicuramente fatto gioire la cantante che dall’ospedale di Vimercate non ha perso il sorriso e la verve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.