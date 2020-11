Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini silura Alfonso Signorini: “Mi sento preso in giro. Bestemmia? Solo una pedina dello share”

10 novembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip di Stefano Bettarini è durato soltanto tre giorni: Alfonso Signorini è stato costretto a squalificarlo dal reality di Canale 5 a causa di un’espressione blasfema. All’ingresso in studio l’ex calciatore aveva accettato il verdetto, visto che l’espulsione per bestemmia è espressamente prevista dal regolamento, ma allo stesso tempo ha accennato una polemica per quella che ritiene un’ipocrisia. All’uscita dalla casa è poi partito il vero sfogo per una squalifica che è comunque frustrante, dato che Bettarini ha passato 21 giorni in quarantena, fatto 5 tamponi ed è durato solo tre giorni. “Trovo sproporzionata la sanzione e mi sento preso in giro. La pedina di un gioco al rialzo… dello share. Non ho bestemmiato - ha sostenuto sui social - non l’ho fatto e non lo farei mai. ‘Mados…’ l’ho sentito dire spesso per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che è, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare”.

