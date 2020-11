La Vita in Diretta, Eleonora Daniele: “Siamo alla follia”, sfogo durissimo sul Covid e i negazionisti

10 novembre 2020 a

“C’è ancora gente che va in giro senza mascherina e che sostiene che il Covid non esista: siamo alla follia”. Così Eleonora Daniele si è sfogata sull’emergenza coronavirus a La Vita in Diretta, la trasmissione pomeridiana di RaiUno condotta da Alberto Matano. Tutti gli ospiti hanno ovviamente concordato con la conduttrice di Storie Italiane, che non si capacita di come sia possibile che esistano ancora i negazionisti, ovvero quelle persone che negano l’esistenza del pericolo: come se non bastasse l’ultimo bollettino, che dà conto di 580 in un solo giorno, il fatto che la malattia stia colpendo anche personaggi famosi dovrebbe far riflettere, soprattutto dopo la morte per Covid di Stefano D’Orazio. Inoltre la Daniele ha fatto notare che il racconto quotidiano della situazione epidemiologica sempre più grave viene curato con attenzione in tutte le trasmissioni: eppure ci sono ancora troppe persone che non hanno capito che è il momento della responsabilità come a marzo e aprile scorsi.

