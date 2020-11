DiMartedì, plauso reciproco Ilaria Capua-Silvio Berlusconi: "Ha fatto più lui di tanti altri", "Fa onore, troppe calunnie"

11 novembre 2020 a

Un elogio reciproco. A DiMartedì Ilaria Capua parla di Silvio Berlusconi come "esempio impeccabile e responsabile. Ha fatto più lui - ha detto chiaro e tondo la virologa nel salotto di La7 di Giovanni Floris - che tanti altri con troppe parole". Ma la stima non è a senso unico. In collegamento con il programma nella puntata di martedì 10 novembre il leader di Forza Italia ha voluto dire la sua sulla situazione, senza dimenticare le belle parole della Capua: "Fa onore all'Italia nel mondo. La sua lontananza da Roma se è una comprensibile reazione alle calunnie che ha dovuto subire, impoverisce il nostro Paese... Torni presto, ancora grazie e buon lavoro".

La virologa ha infatti dovuto subire una vera e propria gogna mediatica, dopo l'accusa di corruzione, abuso d’ufficio e traffico illecito di virus in un’inchiesta della procura di Roma in cui si sospettava un mercato illegale dietro i vaccini per la malattia della lingua blu e dell’influenza aviaria. Nonostante la Capua sia stata completamente scagionata, ha più volte detto di essersi vergognata. Motivo, questo, che l'ha costretta a lasciare il suo Paese.

