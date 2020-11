Fuori dal Coro, Mario Giordano sulla morte di Stefano Leo: "Ucciso a caso da un immigrato perché era felice"

11 novembre 2020 a

Un vero e proprio orrore raccontato da Mario Giordano a Fuori dal Coro. Nella puntata di martedì 10 novembre il conduttore è tornato sulla morte di Stefano Leo, il giovane sgozzato dal marocchino Said Mechaquat. "Said il 23 febbraio 2019 ha sgozzato Stefano che stava camminando per un parco. Le motivazioni sono impressionanti - prosegue Giordano che parla di rabbia, di odio -. Said dice: 'L'ho ucciso perché era felice, l'ho scelto a caso. Volevo prendere un ragazzo giovane quanto me, volevo togliergli il futuro e l'amore dei genitori".

Parole da brividi, che Giordano commenta così: "Colpisce un bianco giovane perché fa scalpore - conclude riprendendo le dichiarazioni del marocchino arrestato - Le carte parlano di 'scannamento per fare clamore'. Mi fa gelare il sangue nelle vene", è la metafora con cui il conduttore racconta quanto accaduto e denuncia quanto accade in Italia sempre più spesso.

