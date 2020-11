Striscia la Notizia, siluro in famiglia contro Ficarra: "Non solo Marcelo, ciò che non avevate mai notato". Un impensabile servizio

11 novembre 2020 a

a

a

Per Striscia la Notizia tutti sono bersagli. Compresi loro stessi. L'autoironia è di casa al tg satirico di Canale 5 e un servizio proposto nel corso della puntata di martedì 10 novembre sta lì a dimostrarlo. Con Valentino Picone di nuovo in studio dopo essersi negativizzato al coronavirus, ecco che i fari si concentrano su Ficarra. La rubrica è quella relativi ai sosia. E se da tempo si ride della straordinaria somiglianza di Salvo Ficarra con Marcelo, il calciatore brasiliano del Real Madrid, ecco che ora spunta un secondo sosia: Snoop Dogg. Strano ma vero, in effetti il celebre gangsta-rapper americano ha più di un tratto in comune con il conduttore di Striscia la Notizia. Vedere per credere...

Striscia, Ficarra come Snopp Dogg: il servizio

"I Beatles non erano inglesi, ma del Sud": Striscia, l'ultima inquietante teoria negazionista. "Fuori la verità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.