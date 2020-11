Pomeriggio 5, fa irruzione la signora: valanga di insulti contro i parroco, Barbara D'Urso sotto-choc

11 novembre 2020 a

È successo di tutto nello studio di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5 martedì 10 novembre. Una lite furibonda. Tutto accade quando una signora fa irruzione durante un collegamento. Allibita la padrona di casa, Barbara D'Urso: "Che succede?". Il punto è che intervistato in collegamento c'era don Mario, parroco di Agnadello, piccolo comune in provincia di Cremona, il quale durante un'omelia avrebbe detto che i gay "sono persone malate che hanno disturbi psicologici". E Carmelita, da sempre al fianco del mondo Lgbt, ovviamente è andata a chiedere spiegazioni.

E Don Mario ha spiegato: "Non sono contro gay ma contro la pratica dell'omosessualità. C'è ancora molta confusione. I rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso non sono scorretti". Furibonda la replica della D'Urso: "Io sono credente, vado a messa e prego la Madonna. E sono contenta che il Papa abbia aperto alle coppie gay", ha puntualizzato. Ma durante l'intervista, come detto in premessa, ha fatto irruzione una signora vestita di un cappotto rosso, la quale ha iniziato a inveire contro il parroco. A quel punto, la D'Urso le ha dato la parola: "Un altro parroco non mi ha voluto confessare perché sono separata", ha detto la signora. Don Mario, da par suo, ha detto che se la signora fosse andata da lui lo avrebbe fatto. Dopo aver normalizzato la situazione, la D'Urso ha chiesto a Don Mario di scusarsi per le frasi sui gay. E lui ha accettato: "Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso", ha concluso. Vince sempre la D'Urso.

