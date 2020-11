Grande Fratello Vip, cannonata contro Stefano Bettarini: "Sette reality e solo figure becere. Ora pure la bestemmia"

Alessandra Menzani 11 novembre 2020 a

a

a

Di personaggi vacui la televisione è piena, lui non è il primo nè l'ultimo, ma ha un difetto insopportabile: è recidivo, tremendamente. Stefano Bettarini era il bellone del calcio italiano, il consorte della regina della televisione Simona Ventura. Quando la carriera è finita, si è riciclato come prezzemolino televisivo a cui sono state date mille possibilità, tutte buttate. È come se fosse colui che chiamano per fare numero, per non essere in diciassette a tavola, tanto è sempre libero. Un po' come succede per Antonella Elia, ma almeno lei due concetti li sa esprimere.

"Ecco perché ho bestemmiato". Prego? La sconcertante spiegazione di Stefano Bettarini dopo la squalifica al Gf Vip

SQUALIFICA

È al suo settimo reality. Ex calciatore, ex marito di, oggi "professione concorrente". Quarantotto anni, due figli, innumerevoli conquiste, si fa sempre notare in negativo. Entra al Grande Fratello Vip ma resta solo 48 ore: gli scappa una bestemmia contro la Madonna, viene squalificato da Alfonso Signorini che non perdona, ciao ciao. È successo proprio lunedì sera. Lui - un vero mito - si giustifica dicendo che è un suo intercalare toscano. «Per me è un'espressione quasi abitudinaria, è un modo di dire che ho nel quotidiano pur essendo credente, ero talmente voglioso di essere me stesso e spaccare che ho commesso un errore». Fuori dalla casa, polemizza pure: «Mi sento una pedina di un gioco al rialzo». Nicoletta Larini, la compagna ventenne, lo difende a Mattino 5: «È un intercalare che si sente spesso in Toscana e che sicuramente lì al Grande Fratello gli è uscito come può uscire a tante altre persone».

Chi si somiglia si piglia. I due avevano fatto insieme un altro reality, Tempation Island Vip, dove le coppie famose si mettono alla prova in un resort in Sardegna in mezzo a single e tentatrici. Lui ovviamente flirtava con una di loro. La conduttrice era Simona Ventura la quale, senza pensarci due volte, prendeva sempre le difese della fidanzata del suo ex, chissà come mai. Lui di Grandi Fratelli Vip non ne ha fatto solo uno. Quattro anni fa il nostro lord si distinse per aver elencato, una notte, tutte le sue avventure con tanto di dettagli sessuali e nomi e cognomi (come quello di Antonella Mosetti). Ammise anche di aver messo le corna all'ex moglie Simona Ventura. Una figuraccia che gli procurò l'eliminazione, ma per lui era robetta: «Fui crocifisso. Erano le 4 del mattino, parlavamo senza microfono, sai, alludevamo come si fa tra uomini... scherzavamo... venne fuori un casino». E poi l'Isola dei famosi, la Talpa, Ballando con le stelle, ci si domanda se con tutti questi reality il nostro eroe abbia tempo per mangiare o andare dal dentista.

EX COMMENTATORE

Aveva anche tentato la carriera di commentatore sportivo, il Betta, nel 2009, proprio grazie alla generosità dell'ex moglie che lo aveva chiamato con sè a Quelli che il calcio del quale è stata suprema conduttrice su Raidue. Inutile dire quanto il tentativo si rivelò un buco nell'acqua. «L'idea di Simona è di farmi innamorare di nuovo del calcio, un mondo che mi ha profondamente deluso», disse, «a me non interessa allenare né avere altri ruoli tecnici. Rifarei tutto quello che ho fatto. Anche se essere sposato con lei non ha agevolato la mia carriera di calciatore. Quando vuoi andare in una squadra, non è piacevole sentirti dire che sei un ottimo terzino, ma anche il marito della Ventura». Povera stella, pure una vittima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.