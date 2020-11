È sempre mezzogiorno, "le foglie di quel bonsai?". Impensabile da Antonella Clerici: quanti soldi vince il concorrente

11 novembre 2020 a

Un momento di gioia in un periodo drammatico, una bella vittoria a È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1. Nel corso della puntata di mercoledì 11 novembre, infatti, si è tenuto il consueto gioco a premi. In questo caso bisognava indovinare quante foglie avesse un bonsai. E un concorrente, incredibilmente, ci è riuscito, azzeccando la cifra esatta: 2039. Il risultato? Ha vinto un buono spesa da utilizzare nei supermercati MD dal valore di 5.900 euro. Felicissima la Clerici, che ha poi raccontato quanto accaduto anche sui social. A toccarla, il fatto che il vincitore del premio abbia rivolto un pensiero a chi, in questi giorni, lavora tra mille paure e altrettanti timori nei supermercati. "La cosa bella è che la signora ha una figlia che lavora in un supermercato e prima di giocare ha espresso vicinanza a tutto il personale che é occupato in quel comparto in questo momento così difficile. Il destino l' ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa", ha scritto la Clerici su Instagram. E ancora: "Mai come in questo periodo sono felice di aver fatto contenta una famiglia e volevo condividere questo attimo di gioia anche con tutti voi amici di Instagram", ha concluso Antonella Clerici.

