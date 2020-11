Oggi è un altro giorno, "il mio cognome si pronuncia Gay": Serena Bortone, gaffe a tempo record e gelo in studio

11 novembre 2020 a

Ops, Serena Bortone. Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno di mercoledì 11 novembre su Rai 1, la conduttrice è incappata in un curioso scivolone. In collegamento, ecco come ospiti Mauro Coruzzi, in arte Platinette, e Dario Gay. I due hanno infatti recentemente collaborato per la composizione del brano L'inno della pettegola. La gaffe della Bortone è piovuta quando ha pronunciato il cognome del secondo ospite, usando la pronuncia che si utilizza per gay inteso come omosessuale. E così, l'ospite la ha prontamente corretta: "Il mio cognome si pronuncia Gay (testuale, ndr). Gay (ghei, ndr) è un fatto privato, e neanche troppo". Insomma, Dario Gay ha fatto ironia sulla piccola gaffe della Bortone. E lo spettacolo continua.

