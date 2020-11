Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a rischio censura: "Mi piace stare sotto", la posizione sessuale con Pierpaolo Pretelli

11 novembre 2020 a

“Mi piace la sua posizione, anche se a me piace stare sotto”. Torna a riaccendersi la situazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Merito del classico gioco “obbligo e verità” alla quale i concorrenti non si sono sottratti: a condurre lo show è stato ovviamente Tommaso Zorzi, che ha chiesto all’ex velino di Striscia con chi passerebbe una notte nella casa. La risposta è ovviamente scontata, allora Zorzi ha alzato il tiro: “Devi anche mimare una posizione in cui lo faresti”. Pretelli non si è sottratto e a sorpresa neanche la Gregoraci, che di solito è sempre molto trattenuta da questo punto di vista: “Elisabetta, ti piace la posizione con Pierpaolo?”, ha domandato maliziosamente Zorzi, con lei che ha risposto: “Sì, anche se a me piace stare sotto”. A quel punto Pretelli non ci ha capito più niente: “Andiamo a letto”, ma non otterrà ciò che vuole all’interno della casa del GF Vip, a meno di clamorosi colpi di testa della Gregoraci.

