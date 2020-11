Myrta Merlino, raptus a L'aria che tira: "Finalmente è qua", sfugge al regista ed esce dallo studio. L'imprevisto finisce male

12 novembre 2020 a

"Sono anni e anni che volevo conoscerlo". Myrta Merlino introduce così Carlo Cottarelli in studio a L'aria che tira. La padrona di casa ovviamente Cottarelli lo conosce benissimo. In realtà, Myrta si riferisce al "trolley di Cottarelli", la mitologica valigia con le ruote che l'economista portò con sé a Roma quando nel 2018 fu premier incaricato per 4 giorni. "Stamattina finalmente è qua, quello del Quirinale", esulta la Merlino sfuggendo al regista e recandosi a bordo studio, per portare davanti alle telecamere il trolley.

"L'originale si è rotto, questo è un rimpiazzo", puntualizza subito l'ex commissario alla spending review. "Ah, si è rotto", commenta con una punta di evidente delusione la conduttrice. "Era tutta la vita che sognavo di averlo. Però è simile, li compra tutti uguali...".

