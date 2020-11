Grande Fratello Vip, l'amica vuota il sacco: "Un tradimento", cosa c'è dietro al bacio tra Adua e Dayane Mello

Francesco Fredella 12 novembre 2020 a

a

a

Adesso parla Veronica Satti. Che spara a zero su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Chi meglio di lei può dare le pagelle, visto che conosce molto bene il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Così asfalta Dayane Mello, che ha lasciato tutti senza fiato quando si è avvicinata tantissimo a Adua Del Vesco. Un’amicizia sospetta che ha fatto pensare ad un amore. “Per quanto riguarda Dayane, mi dispiace per Adua. Lei è fidanzata con un uomo e il fatto che abbia avuto un certo feeling con la Mello sembra proprio un tradimento”, tuona la Satti. Che invece promuove il rapporto di amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. “E’ stata bellissima la lettera che si sono scritti”, dice Veronica. Ora volta pagina, dopo il ricovero in ospedale per autolesionismo. Qualche settimana fa è stata trovata senza sensi in casa, in una pozza di sangue. Veronica mette di nuovo la palla al centro. “Sono un roccia”, racconta.

"Ero indignata". Parietti contro Zorzi, il retroscena sullo scontro al GF Vip: "Ho capito cosa stava facendo con mio figlio"



Tra pochi giorni uscirà il suo primo libro. “Non chiamatemi influencer: non vendo beveroni o roba simile, ma amo scrivere. Il mio libro s’intitola: “Come una bussola senza il suo nord”, dice Veronica Satti. “Si tratta di un romanzo per i ragazzi, ma dedicato anche ai disturbi degli ultimi tempi. E’ importante arginare questi problemi, che vanno ,mitigate con la terapia e confronto. Sarebbe sempre importate usare la meditazione - facendo interagire mente emotiva e mente statica- così il risultato è la mente saggia”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.