Verissimo, Dodi Battaglia ricorda Stefano D'Orazio: "Ci ha lasciato un insegnamento"

La morte di Stefano D'Orazio ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica e all'interno della sua stessa band, i Pooh. Ne ha parlato il chitarrista e cantautore Dodi Battaglia a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Il batterista dello storico gruppo si è spento venerdì 6 novembre, dopo aver contratto il coronavirus. "Stefano è stato il vero collante dei Pooh. Mentre io giocavo a fare l’artista, lui pensava a gestire il gruppo - ha raccontato Battaglia -. Avevo un rapporto particolare con lui. Sono sempre rimasto stupito dalla sua umanità e incredibile onestà intellettuale. Ci ha lasciato un insegnamento: ‘Non perdete il sorriso nei confronti della vita'".

Il dolore per la perdita del batterista si accompagna anche a una consapevolezza: che l'uomo sia andato via da solo, senza nessuno accanto: "L’ho sentito qualche giorno prima. La cosa che mi addolora di più è pensare che se ne sia andato senza poter abbracciare sua moglie, un amico". Infatti anche la moglie di D'Orazio, Tiziana Giardoni, ha raccontato al Corriere della Sera il dramma di non poter stare accanto al marito fino alla fine, a causa del Covid. Secondo Dodi Battaglia, è doveroso onorare l'amico scomparso, tant'è che ha dichiarato: "Qualcosa dobbiamo sicuramente fare, che sia un’apparizione televisiva, un libro, un film, per dire che gli amici per sempre sono veramente per sempre".

