Verissimo, Ambra Angiolini confessa a Silvia Toffanin il dramma della malattia: “Ero arrivata a quel punto in cui non riesci più…”

Ambra Angiolini è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 14 novembre su Canale 5. L’attrice tornerà a breve sul piccolo schermo con una fiction e inoltre ha scritto un libro che ripercorre la sua storia e tratta anche di un tema importante, quello della bulimia. “Ad un certo punto non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori - ha dichiarato a Verissimo, secondo le anticipazioni - il percorso è buio e luce. Hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale”. In particolare sulla malattia la Angiolini ha confessato che “mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e agli altri”. L’attrice è poi riuscita ad uscirne anche grazie all’arrivo della figlia Iolanda: “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente della terra”.

