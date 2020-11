Striscia la notizia, l'inviato del Tg1 fuori controllo: Biden e Trump, 10 secondi di delirio. Cosa mandano in onda

13 novembre 2020 a

La sfida delle presidenziali tra Donald Trump e Joe Biden ha confuso le idee al mondo, ma in particolare all'inviato del Tg1 dagli Stati Uniti. E Striscia la notizia, con un tocco di perfidia, infierisce rilanciando via Twitter i 10 secondi di imbarazzo totale andati in onda al tg della rete ammiraglia di viale Mazzini. Il giornalista parla del Michigan e si incarta in modo clamoroso: "Il rrr... cap... prrr... il suo... la sua... la sua campagna".





"Perfetto!", chiosano Ficarra e Picone. D'incoraggiamento. Al Tg1 però possono consolarsi: considerato che ancora Trump non vuole riconoscere la vittoria dello sfidante democratico, è lecito per tutti avere ancora le idee poco chiare.

