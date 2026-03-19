Corrado Formigli insulta i colleghi del Tg1: "Che mestiere fate? E poi ridiamo dei tg iraniani"

Corrado Formigli ha perso la testa parlando di Giorgia Meloni. Ieri, mercoledì 18 marzo, la presidente del Consiglio è stata intervistata dal Tg1. La leader di Fratelli d'Italia ha affrontato diversi temi: dal contrasto al caro-energia al referendum sulla giustizia. Ma per il conduttore di Piazzapulita nel corso dell'intervista non ci sarebbe stato un vero contraddittorio, tanto da paragonarlo a un tg di Teheran. "Nessuna domanda minimamente problematica, nessun contraddittorio - ha scritto Corrado Formigli in un post su Instagram -. Se il nostro mestiere è solo questo, a cosa serve? Il bello è che poi ridiamo dei tg iraniani"

Sui social, però, in tanti hanno attaccato Formigli sostenendo che nella sua trasmissione non esista proprio il contraddittorio: "Vai in Iran a lavorare. Cialtrone", "A La7 il contraddittorio non esiste... quindi sssssssilenzio", "Assomiglia alle tue trasmissioni, ma in senso inverso! Strano che non te ne sia accorto…", "Invece il tuo programma che più fazioso di così si muore???!!!!", "E tu come ti comporti nei confronti degli esponenti della sinistra e dei 5 stelle?", "Sei l'ultimo giornalaio che può parlare, cialtrone", "Lei l’ha avuta in trasmissione e sa benissimo che potrebbe tenere testa a chiunque, a lei rode che nella sua di trasmissione non ci viene più a causa dei taglia e cuci che faceste in una puntata su FdI altro che le non domande".