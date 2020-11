Verissimo, il drammatico racconto di Ambra Angiolini: "Disperazione totale, come ho provato a farmi del male"

14 novembre 2020 a

Un racconto intenso, drammatico, quello di Ambra Angiolini a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, dove ha parlato della sua battaglia contro la bulimia: "Ho sempre cercato di fare male a me stessa", ha spiegato riferendosi al suo momento più brutto, un male che racconta nel suo primo libro, InFame. "Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri", ha ribadito Ambra Angiolini. E ancora: "Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine", sottolinea Ambra. Un lieto fine che ha trovato anche grazie a Massimiliano Allegri, il suo compagno: "Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro", ha concluso Ambra Angiolini.

