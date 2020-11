Striscia la Notizia, foto di nudo integrale e ricatti: l'ultimo inquietante fronte dell'estorsione

14 novembre 2020 a

Non esiste soltanto il deepfake, una accurata tecnica di manipolazione audio che permette di creare, di fatto, finte intervista. Esiste anche il deepnude: a parlarne è Striscia la Notizia, in un servizio del tg satirico di Canale 5 trasmesso venerdì 13 novembre, un servizio della stessa Striscia che si avvale del deepfake per proporre finti interventi di personaggi politici e dello spettacolo. Dunque, eccoci al deepnude, un fenomeno inquietante: si tratta di un particolare fotomontaggio, un nudo integrale, che viene realizzato grazie all'intelligenza artificiale. A parlarne nel servizio è Marco Camisani, che spiega come funziona la tecnologia e quali sono le pochissime tutele legali per chi ne è vittima. Il deepnude, insomma, è spesso usato come arma di ricatto.

Striscia, il deepnude: ecco il servizio

