Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma si fa palpare alle 4 del mattino: “Vuoi toccarle?”, “Complimenti al chirurgo”

14 novembre 2020 a

a

a

L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip non è di certo passato inosservato ed era proprio quello di cui aveva bisogno il reality condotto da Alfonso Signorini, che ha fatto flop con i precedenti ingressi in corsa di Stefano Bettarini (squalificato dopo 3 giorni per bestemmia) e Paolo Brosio (eliminato al televoto). L’influencer ha fatto subito dentro e fuori dalla casa per le rivelazioni che ha reso su Enock Balotelli, con cui avrebbe avuto una “storiella da discoteca” mentre lui era già fidanzato. Ovviamente il fratello di SuperMario ha smentito tutto, anche se nelle ultime ore ha ammesso che effettivamente qualche messaggio c’è stato, negando però che ci siano stanti anche dei baci spinti. Dopo una notte di discussioni, prima di andare a letto la Roma ha regalato un momento trash di altissimo livello: non ha mai nascosto di aver rifatto seno, lato B e labbra, per questo ha voluto dare un “assaggio” dei suoi ritocchini a Tommaso Zorzi. Quest’ultimo è infatti stato invitato a parlare i seni di Selvaggia per certificarne la “qualità”: “complimenti al chirurgo”, ha esclamato il concorrente. Il tutto alle 4 del mattino: che dire, un ingresso notevole per la Roma.

Crisi isterica dopo la nomination: "Voglio andar via" e valle di lacrime, Pierpaolo Pretelli fuori controllo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.