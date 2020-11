Grande Fratello Vip, grida e insulti contro Dayane Mello: “Allarme sicurezza a Cinecittà”, roba mai vista

16 novembre 2020 a

In piena pandemia di Covid incredibilmente ci sono persone che ritengono più importante andare fuori la casa del Grande Fratello Vip per insultare e minacciare una concorrente. È quanto accaduto ieri a Cinecittà, dove è scattato un allarme sicurezza per la presenza di alcuni sconosciuti fuori dal perimetro della casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Dayane Mello sarebbe stata pesantemente insultata, stando a quanto riportato da Il Giornale: sui social il caso è subito esploso e sono trapelate diverse informazioni, che però non sono state confermate ufficialmente dal GF Vip. Una situazione praticamente senza precedenti, con gli addetti della security che pare siano dovuti intervenire per allontanare i disturbatori: è raro che qualcuno si apposti fuori dalla casa per insultare un concorrente, solitamente si tratta di seguaci del programma che intendono lanciare messaggi di affetto e sostegno.

