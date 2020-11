Rocco Casalino, retroscena di Dagospia: "Messaggi e telefonate in privato", chi è la donna con cui vanta un certo "feeling"

17 novembre 2020 a

a

a

Tra Rocco e Casalino e Barbara d'Urso c'è un vero e proprio feeling. Questo almeno quanto riportato da Dagospia che parla di una voce ai piani alti di Mediaset. "Messaggi e telefonate in privato", scrive Dago che ricorda l'episodio della lettera inviata per lo speciale dedicato al Grande Fratello Vip durante Live-Non è la d'Urso.

"Conte a Otto e mezzo, ha rinunciato all'ultimo minuto". Dà buca alla Gruber: sconcertante motivo politico

Non solo perché non è un caso che a tirare fuori la storia di Tommaso, il bambino che si è rivolto a Giuseppe Conte per salvare il Natale, sia stata proprio la regina di Cologno Monzese. "Un filo diretto tra la conduttrice e l'ingombrante portavoce. Un feeling che non passerebbe inosservato, sarà tutto vero o tutta colpa delle solite malelingue?" si chiede Dago.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.