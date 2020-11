L'aria che tira, il pianto di Myrta Merlino per Lorenzo Stocchi fa piangere la Merlino: "Il mio corpo non è più lo stesso"

18 novembre 2020 a

La vicenda di Lorenzo Stocchi, 35enne di Montevarchi finito in terapia intensiva per coronavirus, sconvolge tutti a L'aria che tira. Con Myrta Merlino più volte sul punto di crollare in lacrime, sopraffatta dall'emozione. Il ragazzo era sano, giovane, forte e senza patologie pregresse. Sostiene di aver contratto il Covid per una fatale disattenzione. "Portavo la mascherina e rispettavo il distanziamento. Sono andato in pronto soccorso per una infezione all'occhio, e forse dopo aver toccato le superfici me lo sono toccato". Dopo pochi giorni, la situazione inizia a precipitare con i primi, chiari sintomi di contagio. Dolori, febbre, fino alla difficoltà respiratoria e il ricovero.

Su Facebook ha raccontato il suo calvario per filo e per segno: "Dopo 4 giorni non rispondevo alle cure, e così hanno deciso di intubarmi. Quando ho telefonato ai miei genitori, mia madre ha avuto una crisi nervosa, ha vomitato per una notte intera". "In terapia intensiva è cominciato l'incubo, nudo in un letto a pancia sotto, è stato terribile. Quando ho visto che il mio vicino di letto è morto, ho perso completamente il controllo, ho pianto in modo inconsolabile, mi vergognavo. Mi sentivo solo, avevo paura". In studio, la Merlino ascolta con gli occhi lucidi. Adesso Lorenzo sta bene, "ma il mio corpo non è più lo stesso, ho perso 10 chili di massa muscolare, respiro benino anche se lunedì ho avuto una ricaduta, ho rischiato di tornare in ospedale.

