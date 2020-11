Le Iene, Alessia Marcuzzi da morire: collant, tacchi a spillo e scollatura estrema. Entra in studio così, un trionfo

18 novembre 2020 a

E per chi si fosse perso Le Iene di ieri, in onda su Italia 1 martedì 17 febbraio, ecco un breve rewind tutto dedicato a una maestosa, meravigliosa Alessia Marcuzzi. Già, perché il look con cui si è presentata negli studi di Cologno Monzese si è fatto notare, eccome. Eccola con un abitino nero cortissimo, ma soprattutto scollatissimo: spunta, infatti, il reggiseno, altrettanto nero. E ancora, a completare un outfit da sogno, i collant neri che esaltano le lunghissime gambe della Marcuzzi. Infine, un rigoroso tacco a spillo. Insomma, un look ad altissimo tasso erotico. Una Marcuzzi semplicemente irresistibile dall'alto dei suoi 48 anni portati in modo divino.

