CartaBianca, Renato Brunetta fuori controllo con Enrico Lucci: cosa ripete per 29 volte consecutive

E per chi se lo fosse perso, ecco l'imperdibile "duello" andato in onda a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Si tratta di un servizio di Enrico Lucci, che intercetta Renato Brunetta davanti al Transatlantico e tenta di intervistarlo. Il risultato? Grottesco e fallimentare. Lucci chiede cosa volesse dire il forzista circa le paure degli italiani in ambito economico e sanitario, nel bel mezzo della pandemia da coronavirus. Ma nulla da fare. Brunetta non vuole rispondere. Si limita a ripetere in modo ossessivo: "Buon lavoro, ragazzi". Per la precisione, Brunetta riesce a ripeterlo la bellezza di 29 volte. Spiazzante, così come è spiazzante il montaggio del filmato, sulle note di una tarantella. La tarantella di Brunetta.

