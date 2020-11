Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli estrema: alla finalissima ci va vestita così?

21 novembre 2020 a

Le scarpe della Lidl andate a ruba negli ultimi giorni sono un fenomeno inspiegabile, che ha colpito tutti. Anche Selvaggia Lucarelli, che nei giorni scorsi ha fortemente criticato l'edizione limitata di quei capi e soprattutto le file e gli assembramenti per accaparrarsi l'ultima novità. La catena di supermercati, però, ha deciso di rispondere con ironia, inviando alla giornalista un paio di ciabatte e un paio di calzini targati Lidl. E con questi doni un biglietto: "Queste sobrie ciabatte sono perfette per essere indossate al tavolo dei giudici di Ballando!". Bisognerà aspettare e vedere se la Lucarelli accetterà la sfida e si presenterà davvero nella trasmissione di Milly Carlucci con quelle scarpe ai piedi. Intanto la giornalista ha commentato così il regalo ricevuto: "Ho le scarpe per la finale di Ballando con le stelle”.

