Non è l'Arena, Massimo Giletti imbarazza Vincenzo De Luca: "Querela ma rifiuta il confronto, pronte altre inchieste"

Non è l’Arena torna domenica 22 novembre in prima serata su La7, con Massimo Giletti che si prepara ad affrontare una puntata con argomento molto tosti. A partire da quello che riguarda la Campania: dopo la richiesta (respinta) di un confronto con i vertici della Regione sui dati del contagio, il giornalista e la sua squadra risponderanno alle contestazioni fatte dal presidente Vincenzo De Luca che, tramite l’unità di crisi, in settimana ha fatto sapere di essere intenzionato a querelare la trasmissione. In particolare Giletti manderà in onda un servizio sugli ospedali modulari campani: sono stati realizzati? E se sì, quanti posti di terapia intensiva contengono? Non è tutto perché Non è l’Arena si è avvalsa della collaborazione di Tpi per un’inchiesta sui tamponi falsi nel napoletano, definiti un “sistema diabolico concepito per lucrare sulla salute dei cittadini”. Inoltre nel corso della puntata si parlerà poi della sanità calabrese e anche del caso di Alberto Genovese.

