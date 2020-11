Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto fa sbandare Milly Carlucci: come si è vestito per la finale

Francesco Fredella 21 novembre 2020 a

I magnifici sette in finale. Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Costantino Della Gherardesca, Alessandra Mussolini. Sono loro i vip che si contenderanno la vittoria di Ballando con le stelle. Ma negli studi di Milly Carlucci c’è già aria di feste: Guillermo Mariotto si presenta vestito da Babbo Natale. E Razzi, eterno nemico di Mariotto, lo sfida con un papillon rosso (sempre in tema natalizio). Il gioco inizia. La pista si scalda e Babbo Natale quali porterà: voti bassi? Alla prima esibizione della serata, sulle note dei Beatles (una Rumba), c’è Tullio Solenghi. “Andata male”, tuona Mariotto-Babbo in versione Natale. Che alla fine dà un 6 politico.

