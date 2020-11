Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli gela Gilles Rocca e Lucrezia: "Un suicidio, l'errore è tuo"

22 novembre 2020 a

Hanno vinto Ballando con le stelle, ma Selvaggia Lucarelli ha infierito su Gilles Rocca e Lucrezia Lando anche nella finalissima dello show vip condotto da Milly Carlucci su Raiuno. La spietatissima giurata ha bollato come "un suicidio", senza mezzi termini, l'esibizione di Rocca, mentre il presidente di giuria Carolyn Smith sembrava condividere il giudizio.





Dito puntato sulla coreografia scelta dalla maestra e partner del concorrente, anche se Selvaggia non risparmia critiche neppure al barbuto attore. "Questa sera il suo livello sembrava lontano mille miglia e dieci puntate". Restano le parole affilate per la povera Lucrezia: "L’errore secondo me è tuo, mi dispiace doverlo dire". Smaltita la delusione, però, alla fine Gilles ha incassato la gioia più grande di tutte, battendo il collega Paolo Conticini.

