Non è l'arena, Nunzia De Girolamo contro l'amico di Genovese: "Quindi pensava la ragazza avesse 50 anni..."

"Non sapevo che la ragazza avesse 18 anni". A Non è l'arena Massimo Giletti parla del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di violenza su una giovanissima. In collegamento ci sono Daniele Leali, amico di Genovese e imprenditore di locali notturni, Fabrizio Corona, tra i massimi esperti di certi ambienti, e in studio Nunzia De Girolamo. "Non sapevo che quella ragazza avesse 18 anni - si difende Leali -, l'avevo conosciuta qualche giorno dopo e l'ho scoperto dopo il fatto". Corona scuote il capo: "Una cazz***a".



"Ho avuto paura di morire". Dalla d'Urso l'audio choc della diciottenne vittima di Genovese: "Chiedo un po' di umanità"

La De Girolamo incalza: "Quindi sapeva che le altre 5 ragazze avevano 18 anni e quella le sembrava una cinquantenne". "Non ho detto cinquantenne, pensavo che avesse intorno ai 20 anni", replica l'amico di Genovese. "Non c'è differenza, Massimo", chiosa Corona.





