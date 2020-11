Domenica In, straziante Matteo Bassetti: "Devo andare avanti". La madre morta, lacrime da Mara Venier

23 novembre 2020 a

Un toccante momento di televisione, a Domenica In, su Rai 1, nella puntata del 22 novembre. Ospite in studio il virologo Matteo Bassetti, in collegamento dalla sua Genova. Si parla di coronavirus, certo. Ma anche di affetti. Della mamma recentemente scomparsa. E Bassetti scoppia in lacrime, non riesce a trattenere la commozione. Mara Venier fa le sue condoglianze, ma Bassetti continua ad emozionarsi: "Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita", ha affermato con gli occhi umidi. In precedenza, aveva fatto il punto sulla pandemia: "Ci auguriamo di vedere presto un beneficio sugli ospedali, ma ci vorranno ancora due-tre settimane. Credo che le misure abbiano avuto un beneficio". E ancora: "La differenza rispetto a marzo è che oggi l’epidemia coinvolge l’intero Paese. Il Covid sta dando grandi problemi ma si è preso la parte che prima avevano altre infezioni che oggi non stiamo vedendo, come virus influenzali ed altri", concludeva Matteo Bassetti.

