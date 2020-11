Rai, cancellata l'intervista di Franca Leosini a Luca Varani. Il caso diventa politico: "Vergogna di Viale Mazzini"

23 novembre 2020 a

a

a

Una decisione che ha lasciato tutti increduli, soprattutto lei, Franca Leosini, monumento della tv di Stato. Rai Cultura ha deciso di non trasmettere l’intervista del 2016 della Leosini a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di Lucia Annibali.

La decisione arriva dopo la presa di posizione di Pd e Iv. "Davvero inopportuna la scelta di Rai Storia di dare nuovamente voce all’aguzzino di Lucia Annibali e alle sue ‘motivazioni sentimentali’: la violenza contro le donne si combatte anche togliendo ogni spazio all’alibi criminale del ‘troppo amore’”, ha scritto il deputato del Pd, Andrea Romano. Matteo Renzi: “Sto dalla parte di Lucia Annibali senza se e senza ma. Credo che questa decisione della Rai sia una vergogna”.

Così la Rai obbedisce. Quel pezzo di intervista, alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, è stata cancellata dal palinsesto "per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori”. La Leosini aveva il compito di curare il palinsesto della ‘Domenica Con’ in onda ieri 22 novembre su Rai Storia dalle 14 alle 24, spiega Rai Cultura in una nota. "All’interno di questo palinsesto, "Rai Storia e Franca Leosini avevano deciso di inserire anche l’intervista da lei realizzata nel 2016 per Storie Maledette a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di Lucia Annibali, sfregiata con l’acido tre anni prima”. Invece è arrivato lo stop, all'ultimo

"Si è messa dietro e lo ha fatto". Prego? Hunziker, vestito strappato: cosa esce di bocca alla Littizzetto momento.

"Non sono arrabbiata, arrabbiata è un termine che non mi appartiene, sono sorpresa", commenta la conduttrice. "Certe vicende sono ormai di dominio pubblico da anni. Quell’intervista è del 2016. Di questo passo, ragionando così, si dovrà stendere un velo pietoso su qualsiasi fatto di cronaca?". In effetti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.